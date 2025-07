Tagasi 08.07.25, 10:50 Elering tahab tõsta elektri võrgutasu uuel aastal Elering esitas konkurentsiametile taotluse elektri ülekandeteenuse hinna tõstmiseks. Võrgutasu soovitakse tõsta 12,5 eurolt 17,2 euroni megavatt-tunni kohta.

Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk sõnas, et iga võrku investeeritud euro toob energia kogukulusid kokkuvõttes kahe euro võrra alla.

Foto: Andras Kralla

Hinnamuutus on ettevõtte sõnul vajalik, et katta viimaste aastate investeeringute ja hoolduskulude kallinemist. Samuti kulusid, mis on seotud hajatootmise kasvu, varustuskindluse tagamise ning kriisivalmiduse suurendamisega.