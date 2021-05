Peeter Koppel: majandust võib oodata sajandi pööre

Peeter Koppel. Foto: Raul Mee

Kallim raha oleks sisuliselt aastakümne kestnud režiimi lõpp koos kõige sellega kaasnevaga, kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

Käesoleva aasta alguses hakkasin tasapisi vihjama, et inflatsioon annab peagi endast märku. Peale tervisekriisi on proovitud kogunõudlust raamidesse suruda, mis nüüd ootab paisu tagant välja pääsemist. Piltlikult öeldes kõik korraga soovivad mingeid kaupu ostma asuda, aga pakkumine ei suuda sellega sammu pidada – resultaadiks on nende kaupade hinnatõus. Seda õpitakse vist mikroökonoomika teises loengus ja tark talupoeg teab seda niigi.