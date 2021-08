Egon Veermäe: riik peaks oma "äri" ja "majad" kriitiliselt üle vaatama

Joakim Helenius: Eesti ei peaks osalema lehmakauplemises

Eesti on rohepöörde asjus võitja. Samas tuleb silmas pidada, et rohepöörde vilju saame maksimeerida üksnes siis, kui me sellega kaasnevateks muudatusteks valmistume, kirjutab ettevõtja ja poliitik Joakim Helenius (Eesti 200).

Eesti on rohepöörde asjus võitja. Samas tuleb silmas pidada, et rohepöörde vilju saame maksimeerida üksnes siis, kui me sellega kaasnevateks muudatusteks valmistume, kirjutab ettevõtja ja poliitik Joakim Helenius (Eesti 200).