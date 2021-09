Arvamused

Vootele Päi: arengut tõrjuvad roheradikaalid jäävad valimistel minu hääleta

Vootele Päi. Foto: Erakogu

Kohalikel valimistel saab minu hääle visioon, mis tõstab Tallinna olulisust regionaalse keskusena, toob siia inimesi juurde ning tõstab mu kinnisvara hinda, kirjutab suhtekorraldaja, arvamuskonkursi Edukas Eesti tänavune finalist Vootele Päi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Kohaliku ettevõtluse edendamiseks on kõige olulisem kasutada ära iga piirkonna olemasolevaid eeldusi. Iga osa Eestist on erinev ning kuigi kõige moodsam on rääkida maapiirkondades turismi ja väikeettevõtluse edendamisest, siis eriti rohepööret ja tuleviku vajadusi silmas pidades ei tohi visioon piirduda ainult ökotalude, väiketootjate ja turismiga.

