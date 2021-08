Ene-Margit Tiit: ainult raha kaaludes teeme liiga odavad valikud

Ene-Margit Tiit. Foto: Arno Mikkor

Seda, et meil tuleb õppida oma ressursse mõistlikumalt kasutama, peaksid mõistma kõik need, keda me valime, kirjutab rahvastikuteadlane, statistik ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiit vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Kõige tähtsam on, et igal tasandil valitud suudaksid langetada tarku otsuseid, et neil oleks visioon ja nad tunnetaksid oma missiooni. Loomulikult ei ole keegi universaalne kõiketeadja, aga juhtidel peab olema julgust ja otsustavust leida igast valdkonnast üles asjatundjad ning eksperdid, küsida neilt nõu ja nõuandeid arvestada.

