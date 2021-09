Vandeadvokaat: ärisaladuse hoidmisest hangetel saab köielkõnd

Kristina Laarmaa. Foto: Erakogu

Euroopa Kohtu otsusega ei pruugi ärisaladus riigihankemenetluses enam jääda saladuseks, kirjutab vandeadvokaat Kristina Laarmaa.

Riigihangete praktikas on tavapärane, et pakkumuses määrab pakkuja, et sisuliselt kogu pakkumus on ärisaladus, mille avaldamine konkurentidele on seetõttu hankijal keelatud. Pakkuja ärihuve silmas pidades on see mõistetav. Eesti riigihangete seadus võimaldab pakkujal seda teha, keelates ärisaladuseks märkida vaid pakkumuse maksumust või osamaksumusi ning samuti muid hindamiskriteeriume puudutavat infot.

