Kristina Kallas: ettevõtluse arendamine peab olema omavalitsuse kohustus

Kodulavastus - nipp, mis aitab müügile ja üürile kaasa

Emotsioon, mis meid tabab kellegi koju sisse astudes, on tihti määrava tähtsusega. Lõhnad, valgus, detailid – kõik see kujundab arvamust esimeste sekundite jooksul. Kuidas valmistada oma kodu ette müügiks või üüriks nii, et tehing toimuks võimalikult kiiresti ja hea hinnaga? Septembrikuu Sisustaja uuris asja.

