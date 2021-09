Egon Veermäe: ma ei näe, et riik otsiks tervishoiu rahastuskriisile lahendusi süsteemi seest

Egon Veermäe. Foto: Liis Treimann

Tervisekriis on selgelt ilmestanud, et ainuüksi tööjõumaksudest sõltuv tervishoiu rahastussüsteem on ajale jalgu jäänud ja vajab põhjalikku suunamuutust. Innovatiivsed ja edasiviivad lahendused ei tule aga ainuüksi tervishoidu lisaraha süstimisega, vaid riik peaks võtma vastutuse pikaajalise strateegilise plaani eest, kirjutab Eurora Solutionsi õiguse ja tolliteenuse juht Egon Veermäe.

Tänase tervishoiusüsteemi rahastamise probleemkohaks on otsene seos tööjõumaksudega. Sellist süsteemi ohustavad ühelt poolt meie vananev rahvastik ja kahanev tööealiste inimeste arv, teisalt aga uued ja paindlikud töötegemise vormid. Me peaksime riigina uusi lahendusi mitte tõrjuma, vaid nendega kohanema, see on tänane maailm. Seega vaid sotsiaalmaksu laekumisel põhinev ravikindlustuse süsteem ei ole finantsiliselt jätkusuutlik.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099