Indrek Neivelt: sotsiaalmaks kehtigu kõikidele tuludele ja sõltugu elustiilist

Kaelaskantava õhupuhastit arendava ettevõtte Respiray asutaja Indrek Neivelt leiab, et sotsiaalmaksu määr peaks sõltuma inimese elustiilist ja tervise seisust. Foto: Liis Treimann

Soosime oma maksusüsteemiga mitte töötamist, aga omanikutulu saamist, pigem oleks loogiline ja ka õiglane vastupidine olukord, kirjutab ettevõtja Indrek Neivelt.

Ma räägin täna maksudest ja õiglusest. Õiglusest võib ilmselt rääkida tunde ja päevi. See on mõiste millega me pidevalt kokku puutume. Ja õiglusest on filosofeeritud juba antiikajast alates. Õiglus on kindlasti individuaalne mõiste. See, mis ühele tundub õiglane ei pruugi teisele sugugi mitte õiglane tunduda.

