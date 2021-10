Arvamused

Madis Müller: euroala keskpankade pandeemia rahasüstid võiks kevadel lõppeda

Eesti Panga president Madis Müller. Foto: Raul Mee

Julgen tänasest teadmisest lähtudes eeldada, et Euroopa Keskpanga pandeemia alguses majanduse toetamiseks käivitatud suured rahasüstid võiks juba kevadel lõppeda, kirjutab Eesti Panga juht Madis Müller keskpanga blogis.

Euroala majandus tervikuna on jätkuvalt tugeva taastumise kursil. Selge on aga ka see, et probleemid tarneahelates ja kõrged energiahinnad mitte üksnes ei hoia lähiajal kiirena hinnatõusu, vaid võivad mõnevõrra pidurdada ka euroala majanduse taastumist koroonakriisist. Võtmeküsimus euroalal on, kui suur osa praegu kiiret hinnatõusu põhjustavatest teguritest euroalal muutuvad püsivaks?

