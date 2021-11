Tarmo Toiger: uute autode müüjatel tuleb järgmised 12 kuud tegeleda pahaste klientidega

Inimene uudistamas müügisaalis autot. Pilt on illustreeriv. Foto: Raul Mee

Tarneprobleemid on löönud tõsiselt kõiki automüüjaid. Kliendid on pahased ning nende rahulolu tõsta keeruline, kirjutab KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juht Tarmo Toiger Äripäeva Infopanga mootorsõidukite müügi aastaraportile antud kommentaaris.

Mootorsõidukite turg on näidanud käesoleval aastal kahte erinevate palet. Esimene poolaasta tootis arvestatavat kasvu ning oli lähedal 2019. aasta ehk pandeemia-eelsetele numbritele. Seevastu teine poolaasta ei tõota tulla hea, kuna kiibikriis on tabanud enamikke tootjaid ning autode kättesaadavus kehvake ja tarneajad oluliselt pikenenud.

Kõik suured autotootjad kurdavad tarneprobleemide üle. Harvad ei ole juhused, kus tellitud autole antakse mitu tarnetähtaega, kuid enamikke neist ei suudeta täita. Praeguseks on tootjad kinnitanud, et tarneraskused kanduvad üle aastasse 2022, ning loodavad, et turg normaliseerub 2023. aasta alguses.

Detailsemalt Eesti uute autode müüginumbreid vaadates selgub, et teisel poolaastal vastas ootustele vaid juuli ning alates augustist on müük näitamas langust, sest autosid lihtsalt ei ole võimalik kätte anda.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099