Volvo müük langes kiibipuuduse tõttu viiendiku võrra

Volvo. Foto: Reuters/Scanpix

Volvo Car AB müük langes oktoobris viiendiku võrra, sest ettevõte maadleb tarneahela probleemidega. See on järjekordne märk, et 2021. aastast saab autotootjate jaoks taas kehv aasta, vahendab Bloomberg.

Hiinas langes Volvo müük umbes kolmandiku võrra, Euroopas vähenes müük 21,5 protsenti. Põhjusena toodi välja saadaolevate autode puudus, teatas Rootsi autotootja kolmapäeval.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099