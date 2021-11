Oleme tagasi aastas 2007

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. Foto: Raul Mee

Praegu olen ma nagu kinnisvara­firma juht aastal 2007 – no ei ole näha­ kahel järgmisel aastal midagi traagilist, kirjutab Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel TOP 100 kommentaaris.

Aasta tagasi oli meil valitsuses EKRE ja rahandusminister Martin Helme. Mäletate, see hiljutisel “arstid on saast”-­üritusel võimast häält teinud vaktsineeritu, kes teisi mittevaktsineerima utsitas. Kelle juhtimisel aasta tagasi üritati Eestit lukku keerata. Kõigele – ideedele, väliskapitalile, inimestele. Kelle juhtimisel pidime hakkama sel aastal nõretamiseni vaidlema, kas naine on partner ainult mehele või ka naisele või kuidas see täpselt oligi.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099