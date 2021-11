Tarmo Ulla: kui kukud, tõuse ja proovi uuesti!

Tarmo Ulla. Foto: Erakogu

Arvamuskonkursi Eduka Eesti toetaja, Swedbank Eesti juhatuse liige, eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla teeb üleskutse panustada konkursile ideedega, mis aitavad suunata meie noori rohkem tegelema huviharidusega, et väärtustada meeskonnatööd.

Üle 15 aasta on olnud Swedbankis meie missiooniks toetada ja anda omapoolne ühiskondlik panus haridusele, mis on ja jääb Eesti tuleviku aluseks. Koos Noored Kooli programmiga on meil olnud võimalus olla osa ühiskonna arengust. Üheks peamiseks eesmärgiks on, et igal lapsel Eestis oleks võimalik saada väga hea haridus.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099