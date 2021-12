Arvamused

2. detsember kell 10:52 Jaga lugu:







Argo Rosin: tõsiroheline pööre vajab rohkem insenere

Tallinna Tehnikaülikooli professor ja inseneriteaduskonna teadusprodekaan Argo Rosin. Foto: Erakogu

Ühiskonnas tuleb hakata tunduvalt rohkem väärtustama reaalaineid ja insenertehnilisi erialasid, mis õpetavad ringmajanduse probleeme lahendama, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli professor ja inseneriteaduskonna teadusprodekaan Argo Rosin.

Rohepöördega seotud teemad ei taha vaibuda, sest need sisaldavadki mitmeid vastuolusid. Ühelt poolt on tekkinud seltskond, kes näeb igas kampaanias rikastumisvõimalust, ning teisalt need, kes päriselt soovivad leida lahendusi inimkonna kasvavatele keskkonnamõjudele. Kahjuks jääb vähe ruumi tasakaalustatud lähenemisele.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099