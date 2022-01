Anneli Andersen: kuidas rahvademokraatia toimimine tõi norrakatele soodsama elektri hinna

Anneli Andersen Foto: Erakogu

Norras elav eestlanna Anneli Andersen kirjeldab, kuidas norrakate kindel tahe maksta ka tulevikus elektrienergia eest mõistlikku kulupõhist hinda ei jätnud riigile muud varianti kui tulla välja senisest parema pakkumisega.

Mis on olnud viimase aja tuliseim debatiteema Norras? Muidugi lakke tõusnud elektri hind. Mida ei suutnud koroonapiirangud ja vaktsineerimine, sellega said hakkama elektribörs ja -ühendused Euroopaga. Kuni selleni välja, et olen juba lugema sattunud ka üht elektri hinna tõusust inspireeritud konspiratsiooniteooriat.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099