Indrek Saar: elektritoetust vajavaid inimesi ei tohi sundida armu paluma

Tuleb nõustuda kõigi nende inimestega, kes tunnevad, et valitsusel jääb puudu nii empaatiavõimest kui ka koostöövõimekusest. Ja nii olemegi seisus, kus suurem osa ühiskonnast on hinnašokis, aga valitsus pakub lahendusi, mis on ebaefektiivsed ja alandavad või kosmeetilised, kirjutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.