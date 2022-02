Arvamused

Tarmo Toiger: automüüki ootab aasta kannatusi, siis paistab valgus

Tarmo Toiger. Foto: Raul Mee

Aastal 2023 hakkavad mootorsõidukite tarned oluliselt paranema, seniks jätkuvad defitsiidikannatused, kirjutab KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juht Tarmo Toiger Äripäeva Infopanga mootorsõidukite müügi konkurentsiraportile antud kommentaaris.

Uute mootorsõidukite turg pöördus mullu viimases kvartalis langusesse. Tulemused olid pettumus, sest vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli umbes 17% ja varasema kvartaliga 32%.

Eelmise kvartali kommentaaris julgesin prognoosida autode kättesaadavuse probleemide jätkumist ning must stsenaarium sai tõeks: autosid lihtsalt ei suudeta toota, tarneajad on pikad ning ostjad loobuvad tellimustest. Turult kuuleb anekdootlikke lugusid, mil uue auto tarneaeg on 14 kuud ja rohkem. Autode nõudlus on suur, raha, sealhulgas teise laine pensionisamba väljamaksed, ootab kasutamist.

Mida teevad uute autode ostjad?

Uute autode kliendid pöörduvad kasutatud autode turule. Esimest korda üle mitme aasta on uute autode osakaal kõigist esmaregistreeritud sõidukitest julgelt alla 40%. Tavapäraselt kõigub uute autode osakaal 40–50% vahel, parimates kvartalites viimase viie aasta jooksul on see olnud isegi 61%, ent 2021. aasta IV kvartal üllatas 32%ga. Nii kehv uute autode müügikvartal oli viimati 2010. aastal.

Suuremate diilerite kvartali müüginumbreid vaadates näeb arvestatavat volatiilsust. Peamiseks põhjuseks on raskesti prognoositavad tarned. Näiteks TOP viie seas olevad suurimad diilerid, nagu Auto 100 (–32%), Amserv (–5,9%) kui ka Inchcape (–4,9%) pidid tunnistama viimase kvartali käibe langust.

