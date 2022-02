Kai Realo: kuidas aru saada, kas mul on juht?

Kai Realo. Foto: Andras Kralla

Paindlikku tööaega ja hoolivat suhtumist töökohal ootavad nüüd pea kõik inimesed, mitte vaid Y ja Z generatsiooni esindajad, kirjutab Ragn-Sellsi juht Kai Realo.

Ei-ei, see ei ole nii lihtne, et vaatad organisatsiooni struktuurikaardilt järgi või uurid välja kellel kontoris on kõige suurem kabinet – inimeste juhiks ei muuda automaatselt ei ametinimetus ega ka oivaline ärivaist. Ometigi on nii arvatud aastaid, mistõttu hetkel tööturul toimuv mõjub plahvatusena nii mõneski ettevõttes.

