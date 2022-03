Maret Maripuu: tööandjatel tasub nüüd riskianalüüs üle vaadata

Maret Maripuu. Foto: Erakogu

Kui tööandja jõudis riskianalüüsi tulemusel järeldusele, et teatud töid võivad teha ainult töötajad, kes on COVID-19 vastu vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud, siis see nõue kehtib ja seda saab muuta ainult tööandja, kirjutab tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu.

Kaks aastat tagasi, märtsis 2020 kuulutas valitsus välja eriolukorra. Algas aeg, kui COVID-19 reguleeris suurt osa meie elust. Kehtima hakkasid erinevad piirangud, mis tõsiselt häirisid tööelu ning majandustegevust, rääkimata tõsistest kahjudest inimeste tervisele ning meie tervisesüsteemile.

