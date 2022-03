Mari Eek: majanduskasv ja väiksem palgalõhe ehk lahendus mitmele probleemile

Mari Eek Foto: Erakogu

Soolise palgalõhe vähendamiseks ning SKP kasvatamiseks tuleb vähendada naiste õlule langeva tasustamata töö koormust, kirjutab Mari Eek arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Tasustamata töö on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD definitsiooni kohaselt aeg, mis kulub rutiinsete majapidamistööde tegemiseks, majapidamistarvete ostmiseks, lastehoiuks, vanurite ja teiste abivajajate hooldamiseks ning muudeks majapidamise ülalpidamisega seotud tasustamata tegevusteks. Peetakse enesestmõistetavaks, et kodused toimetused on eelkõige naiste pärusmaa – umbkaudu kolmveerand kogu maailma tasustamata tööst on naiste kanda. Olukorda sobib ilmestama vaesuse kaotamisele pühendunud rahvusvahelise vabaühenduse Oxfam arvutus, et kui naised teeniksid miinimumpalka igapäevase tasustamata töö (s.h kodu ja laste eest hoolitsemise) eest, siis 2019. aastal oleksid maailma naised teeninud kokku üle 10 triljoni dollari.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev