Arvamused

4. aprill kell 8:48 Jaga lugu:







Vootele Päi: neelame väljamaa profid oma ühiskonda. Ja nii me kasvame

Suhtekorraldaja Vootele Päi Foto: Andres Raudjalg

Eesti suutlikus välismaalt tulijaid ühiskonda kaasata on piiratud. Riigi huvides on pakkuda tugisüsteemi, mis aitaks uutel maksumaksjatel meie riiki ja ühiskonda mõista, kirjutab Vootele Päi arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Sügise algul uuris siin elav brasiillane minult, keda ma presidendivalimistel toetan. Tema segadus oli suur, kui vastasin, et minu toetus ei oma mingisugust tähtsust. Mõistsin, et võime küll avasüli oodata kvalifitseeritud tööjõudu, kuid me pole valmis pakkuma kaasavat ja mõtestatud elukeskkonda.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev