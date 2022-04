Heikki Mäki: kes haarab initsiatiivi ebaõigluse ja skeemitamise vastu?

Tööjõurendi ettevõtte Finesta juht Heikki Mäki Foto: Finesta

Eestis on tekkimas olukord, kus tööjõuga sahkerdamine on niivõrd levinud, et ausad ja vastutustundlikud ettevõtted võivad jääda konkurentsist välja ning kaotada turuosa. Selle vältimiseks tuleb võtta initsiatiiv, kirjutab tööjõurendi ettevõtte Finesta juht Heikki Mäki arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Aina süvenev tööjõupuudus on Eestis järgmise kriisi mõõtmeid võtmas. Ukraina sõjapõgenike vool võib küll osaliselt ja ajutiselt tööjõuturu puudujääki maskeerida, aga me ei saa mööda vaadata tõsiasjast, et ilma läbimõeldud ja aktiivselt juhitud plaanita võõrtööjõu suuremaks kaasamiseks ei ole Eesti majandus enam jätkusuutlik.

