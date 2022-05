Andre Nõmm: "pusad" veavad turgu, mõnel juhul ka investori põhja

Buffett soetas mängutootjas 10protsendilise osaluse

Mängutootja Activision Blizzardi aktsia on täna tõusmas, sest nädalavahetusel selgus, et Warren Buffetti juhitud Berkshire Hathaway on soetanud ettevõttes ligi 10protsendilise osaluse, vahendab Reuters.

