Aare Kilp: Eesti tootlikkuse panevad kasvama investeeringud haridusse ja mõtestatud õppimine

Pilt on illustreeriv Foto: Andras Kralla

Kui riigieelarvest pole võimalik haridusse piisavalt investeerida, tuleb see raha leida mujalt. Edasi kiratseda ei saa, kirjutab ettevõtja Aare Kilp.

Juba 2016. aastal oli Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) mures selle pärast, et Eesti tootlikkuse kasv on madal, pärssides riigi konkurentsivõimet. 2018. aastal märkis Euroopa Komisjon liikmesriikide majandusolukorda kommenteerides, et Eesti väljakutseks on piisava sotsiaalse turvavõrgu tagamine koos paremate teenuste osutamisega. Eesti tootlikkuse aeglane kasv on komisjoni hinnangul seotud tagasihoidlike tulemustega teadusuuringute, tehnoloogia ning innovatsiooni vallas.

