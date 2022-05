Börsiteemad on hägused? Siit saab abi! Tallinna börsi juhi aktsiatesse investeerimise ABC

Nasdaq Tallinna juht Kaarel Ots Foto: Liis Treimann

Riskivaba investeerimist pole olemas, samas riski võtmata ei ole paremat homset, kirjutab Tallinna börsi juht Kaarel Ots aktsiatesse investeerimise põhitõdesid meenutades.

Investeerimine on panustamine paremale homsele. Et tulevikku ette ei näe, pole kunagi võimalik väita, et midagi õnnestub täielikult. Tulevik on alati ebaselge ning see tähendab, et iga ettevõtmine ja iga investeering hõlmab endas riski. Riskivaba investeeringut ei ole olemas.

