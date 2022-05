Advokaat: kapitaalremonditud saneerimisseadus jätab ka vaidlusruumi

Annika Peetsalu. Foto: Erakogu

Uus saneerimisseadus annab nii ettevõtjatele kui ka võlausaldajatele edaspidi rohkem kindlustunnet, kirjutab advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat ja maksejõuetusõiguse valdkonna kaasjuht Annika Peetsalu.

Saneerimisseadus on sisuliselt muutmata kujul kehtinud juba alates 2008. aastast. Kuigi seaduses endas ei ole olulisi muudatusi seni tehtud, on valdkond siiski arenenud läbi kohtupraktika. Kuna seadus ise on üpriski lakooniline, siis on kohus pidanud olema lüngatäitja (ja võib öelda isegi, et seadusandja) rollis, aidates lahendada olukordi, mis eri tõlgenduste tõttu on tekkinud.

