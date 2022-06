Eksperdid: hoolitsege, et elutöö ei satuks löögi alla

Kärt Anna Maire Kelder ja Polina Tšernjak. Foto: Erakogu / Sorainen

Ettevõtjal on kasulik läbi mõelda pärimist puudutavad küsimused, et ettevõte ja selle töötajad ootamatult nelja tuule kätte ei jääks, selgitavad advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Kärt Anna Maire Kelder ja jurist Polina Tšernjak.

Pärimine läheb huvitavaks siis, kui puuduvad selged testamentaarsed korraldused ja pärandvara osaks on osalus suuremas või väiksemas äriühingus; pärijate vahel on vaidlused või ei ole pärima õigustatud isikute õigused pärandvara osas selged. Samuti kui eeldatakse, et pärijate vahel on kokkulepe saavutatud, aga seda kokkulepet hakatakse vaidlustama, või kui pärandvara paikneb eri riikides.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev