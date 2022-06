Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: Venemaa intensiivistab energiasõda

Raivo Vare Foto: Liis Treimann

Ukraina sõda on armutult demonstreerinud Euroopa ebanormaalset ja ebamoraalset sõltuvust Vene energiakandjate impordist. Venemaa omalt poolt ei jäta kasutamata võimalust üha enam survestada ja karistada eurooplasi Ukraina toetamise eest, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma sõjablogi postituses.

Justkui juhuslikult vähendas Venemaa järsult gaasikoguseid, mida pumbatakse läbi NordStream1 elik vanema Balti mere alt kulgeva gaasijuhtme haru. Seejuures viitab Moskva sanktsioonidele. Õigemini Siemensile, kes tegevat torujuhtme suurte pumpade hooldust Kanadas ja viimane ei laskvat seal ära hooldatud pumbaseadmeid sanktsioonide tõttu enam tagasi välja vedada. Selle tulemusena olevat kaheksast pumbast Peterburi all algses pumbajaamas kaks puudu ja veel paar on kohe-kohe hooldusremonti vajavad. Mistõttu Venemaa olevat lausa sunnitud vähendama torusse pumbatava gaasi koguseid. Täiesti juhuslikult langes see aktsioon ajaliselt kokku ka kolme Euroopa suurriigi juhi ühisvisiidiga Kiievisse.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev