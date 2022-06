Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: Vene naftaäri on kõigele vaatamata saanud kõva löögi

Varssavi meeleavaldaja kannab naftatoru imitatsiooni ees Ungari presidendi Viktor Orbani maski. Euroopa Liit tegi Ungarile erandi ega sunni teda Vene nafta tarnetest loobuma, pikendust anti ka naftatoodete osas. Foto: Aleksander Kalka/ZUMA Press/Scanpix

Ehkki kõige karmim ja tegelikult efektiivseim embargo liik jäi Euroopa Liidu kuuendast sanktsioonide paketist välja, on tagasilöök Venemaa naftale siiski märkimisväärne, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma sõjablogi postituses.

Pärast pikka ja vaevarikast protsessi, kus Ungari vastuseisu tõttu lükati edasi suure aplombiga välja kuulutatud Euroopa Liidu kuuendat sanktsioonide paketti Venemaale, võeti see lõpuks pärast teatud muudatuste tegemist vastu. Jätkem kõrvale muud sanktsioonide teemad ja keskendugem vaid naftale, sest gaasist ei juleta veel ELi tasemel eriti rääkida, välja arvatud suhteliselt lõtv plaan vabaneda Vene gaasi sõltuvusest aastaks 2027 ning vähendada eesootaval talvel selle tarbimist. Ent gaasist vabanemist takistab ka asjaolu, et see on rohepöördeks vajalik üleminekukütus ja sellisena oluline mitte ainult Euroopale, vaid ka laiemalt maailmale, kus paljudes kohtades valitseb üldsegi süsi. Muide, ka Euroopas on söetarbimise vähendamine pausile pandud, tagamaks Vene gaasi koguste vähendamist.

