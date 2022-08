Michal: Keskerakonnal on Tallinnas asjad "kontrolli all" – omad vahetuvad omadega

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (vasakul) ja linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal Foto: Andras Kralla

Keskerakonna juhitavas Tallinnas on personalipoliitikaga nagu üheksakümnendate Mehhiko telenovelas – igas osas selgub, et kellegi vend on tema isa, kirjutab Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.

Kui on inimene, teeme konkursi. Tallinna linnapea maksiim. Viimases, Tallinna ajalukku läinud üle 13 tunnises volikogus puldist öeldud lause. Väsimusest ehk öeldud, aga nii nagu asjad käivad.

