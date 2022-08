Karl Sander Kase: Novikovi juhtum – Tallinnas saab kits kärneriks

Linna äriühingud on jätkuvalt koht erakonnakaaslastele mugavate ja hästi tasustatud töökohtade pakkumiseks, kirjutab Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni liige Karl Sander Kase.

Kits kärneriks! Andrei Novikov oli TLT ASi nõukogu esimees, kelle järelevalve all kulutati kümnete tuhandete eurode eest maksumaksja raha, et ettevõtte juhid saaksid käia isiklikul otstarbel kraadiõpet saamas. Opositsioon soovis juba mais, et Novikov tagasi astuks, kuid nüüd pannakse sama inimene juhatusse