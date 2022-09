Anneli Andersen: õpetaja streigib isegi Norras, praegune palk on häbiväärne

Anneli Andersen. Foto: Erakogu

Eesti õpetajate palk on häbiväärselt madal meie teadmispõhise majanduse jaoks, kirjutab Norras elav eestlannast ettevõtja Anneli Andersen.

Norras on õpetajad tänaseks streikinud juba 13 nädalat. 20. juunil alanud streigiga on liitunud 8200 õpetajat. Ja kui suvel ei pööranu me lennukaose ja streikivate SASi töötajate taustal õpetajate streigile suuremat tähelepanu, siis neli nädalat peale kooli algust on sellest keeruline mööda vaadata.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev