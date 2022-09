Investor Kristi Saare: õpetajatel on viimane aeg streikima hakata

Investor Kristi Saare jagas hommikuprogrammis oma mõtteid õpetajate palkade ja motivatsiooni kohta. Foto: Raul Mee

“Mina olen kahe käega õpetajate streikimise poolt,” ütles endine õpetaja ja investor Kristi Saare neljapäevases hommikuprogrammi intervjuus.

“Õpetaja ameti, mis eeldab, et ollakse magistrikraadiga spetsialist, miimimumpalk on alla keskmise – see ei ole mõistlik,” selgitas Kristi Saare, miks streikimist vaja oleks.

