Sotsiaalkaitseminister: põgenike kohe integreerimine on ainuvõimalik tee

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo Foto: Andras Kralla

Eesti on loonud põgenike kiireks tööle asumiseks ja integratsiooniks soodsad tingimused, kuid tegeleda tuleb majutuskohtade puudusega, kirjutab Prahas Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministritega kohtuv Eesti sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Praegu tagasi vaadates on Eesti teinud juba alguses õiged otsused hakata Ukraina sõjapõgenikke kohe tööturule ja ühiskonda integreerima ning Eesti elanikega võrdselt kohtlema. Kui me ei loo juurde abivajajaid, vaid anname inimestele võimalused ennast ise aidata ja teostada, siis see tagab sisejulgeolekut ja tugevdab tervikuna ühiskonda.

