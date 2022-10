Abilinnapea Tanel Kiik: tõukside piirkiirus maha, kiivrist saagu norm

Kaitseliidu juht: tagasiteed meil ei ole, saame liikuda vaid ühes suunas

Kaitseliidu juht brigaadikindral Riho Ühtegi ütles sel nädalal Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kui Venemaa sõda Ukrainas õnnestub, on järgmised need riigid, kes on mässama hakanud Venemaa vastu ja siis tulevad need riigid, kes on Ukrainat toetanud.

