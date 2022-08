Uudised

Äripäev

Hälvikparkijatest tüdinenud nõuavad liiklusseaduse muutust

Tõukeratastega on kinni pargitud sisuliselt kogu jalakäijatele mõeldud ala kõnniteest. Foto on tehtud 10. augustil Narva maanteel. Foto: Erakogu / Äripäeva lugeja

Linlased, kes on häiritud renditõukerataste lohakast parkimisest, mis takistab kaasliiklejaid ja tekitab tänavatel ohtlikke olukordi, on asunud koguma allkirju liiklusseaduse muudatuseks, et kaoses korda luua.

Platvormil rahvaalgatus.ee allkirja andnud nõuavad liiklusseaduse parkimist reguleeriva paragrahvi 20 täiendamist ja täpsustamist. Algatuse eestvedajad Mari-Liis Jänes ja Ülo Michelson leiavad, et puudub analüüs, kuidas kaootiline parkimine teiste liiklejate ohutust mõjutab.

