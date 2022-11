Kas edukas kaupleja on kasiinoärimees?

Kui vabaneda emotsioonidest, saab kaupleja julgemalt kasutada kõiki börsi pakutavaid võimalusi ning ka õigel ajal peatuda, kui kasum on käes, ütleb LHV maakler Martin Uutman. Foto: Erakogu

Mis kuulub eduka kaupleja arsenali? Paljudel kerkib silme ette triik-, äärmisel juhul polosärk, kuus monitori, keerulised turumudelid ning varahommikuks läbi loetud värsked turuanalüüsid. Edukas kaupleja teab rohkem kui teised ning kasutab seda infoeelist, et teha parema hinnaga tehinguid. Mark Douglas pole sellise käsitlusega nõus.

Tema raamatust „Kauplemise voog“ selgub, et edukas kaupleja ei ole mitte see, kes palju teab, vaid see, kes on leppinud, et ta ei tea peaaegu midagi. Turg ei toimi täpselt väljaarvutatud mudelite järgi, vaid seda kujundavad kõik osalised kogu oma ratsionaalsuses, tihti ka selle puudumise läbi. Douglase sõnul ei tule võit vastukäivast sõnaühendist „täpne prognoos“, vaid püsivusest ning võimest vigadest õppida. Tuleb lahti lasta oma positiivsest või negatiivsest suhtumisest turgu ning võtta sealt laekuvaid signaale neutraalsena.

Mark Douglas kirjeldab ilmekalt, kust tekivad investorite uskumused ning kuidas nende mõjust vabaneda, et teha ratsionaalsemaid kauplemisotsuseid. Ta demonstreerib eluliste näidetega, et hirm või liigne optimism on ühed suurimad faktorid, mille tõttu paljud kauplejad põruvad, jättes tulusad tehingud tegemata või kasumid õigeaegselt realiseerimata. Vabanedes emotsioonidest, saab kaupleja julgemalt kasutada kõiki börsi pakutavaid võimalusi ning ka õigel ajal peatuda, kui kasum on käes.

Raamat: "Kauplemise voog" Autor: Mark Douglas Lehekülgi: 240 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit. Raamatu kirjastamist toetas LHV.

Suhtu tehingutesse kui mündiviskesse

Douglas võrdleb edukat kauplejat kasiinoärimehega: iga panus ei too alati võitu, kuid pöörates eelise kas või vähesel määral enda kasuks ning ajades tehingute hulga piisavalt suureks, kujuneb välja püsiv kasumiosakaal. Seejuures ei tohi lasta end heidutada üksikutest kaotustest ega liialt joovastuda vähestest võitudest, vaid suhtuda emotsionaalsel tasemel tehingutesse kui mündiviskesse.

Esmapilgul võib tunduda selline suhtumine börsi šokeeriva, mõneti isegi eemale peletavana, kuid see on ka raamatu üks eesmärkidest. Et vanadest uskumustest lahti saada, tuleb esitada veenvat infot, mis on nendega vastuolus. Douglas pakub selleks kindlalt formuleeritud põhimõtteid, mida järgides protsessi lihtsustada, lisaks praktilist harjutust, millega neid kinnitada.

Börsikauge inimene peab aktsiatega kauplemist puhtaks õnnemänguks, kogenum kaupleja näeb turul kindlat ratsionaalsust. Edukas kaupleja võtab börsi aga taas vaid õnnemänguna, mida enda kasuks pöörata.