Martin Raude: äriühingute omanike isiklik vastutus suureneb

Martin Raude. Foto: Erakogu

Veebruarist jõustuvad seadusemuudatused, mis vähendavad ühingustruktuuri kuritarvitamise võimalust, heidutavad valeärikehade kasutajaid. Tegelike otsustajate vastutus kasvab, kirjutab Ellex Raidla vandeadvokaat Martin Raude.

Üldine põhimõte on, et omanikud ei vastuta äriühingu kohustuste eest. Aja jooksul on omanike piiratud vastutuse põhimõttest siiski erandeid tehtud ning isiklikku vastutuse aluseid laiendatud.

