Janek Mäggi nõu: tõstke käibemaksu, kui riigi kuludega ei viitsi tegeleda

Suhtekorraldajast eksminister Janek Mäggi Foto: Andras Kralla

Kui valitsus on laisk ning kulude poolega tegeleda ei viitsi, siis on kõige targem tõsta neid makse, mis annavad eelarvesse kõige suurema osa, kirjutab suhtekorraldaja ja endine riigihalduse minister Janek Mäggi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Äripäev tsiteeris peaminister Kaja Kallast: "Peame tegema suuri reforme, et riiki sellisel kujul üleval pidada," ning küsis, et mis nõu Kaja Kallasele anda, milliseid reforme Eesti vajab. Kuigi reformid on reeglina kallid ja tühja sahmivad asendustegevused, mille tulemus ei pruugi olla plussmärgiga – haldusreformi tulemusena on mõnes vallas rohkem osavaldu kui enne oli valdu –, tuleb riigivalitsemist ja riiki ennast timmida kogu aeg, et ta püsiks vormis. Aeg-ajalt ja mõnes valdkonnas on hoogtöö ehk reform mõistlik, eriti kui ootamatud olud on riiki märkimisväärselt räsinud.