Kadri Mägi-Lehtsi: tervishoidu minev raha ei ole kunagi kulu

Urmas Sõõrumaa: uuel valitsusel peab olema üks selge siht, räägin miljardist eurost

Kordan oma vana mantrat – riigi ainus eesmärk on, et tema kodanikud on terved ja õnnelikud, kirjutab ettevõtja Urmas Sõõrumaa vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.