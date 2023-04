Tanel Mällo: kratt-ametniku asemel astugu isiklik tehisintellekt-abiline

Tanel Mällo. Foto: Erakogu

Üha keerukamaid tehnoloogiaid rakendades on mõistlik anda kodanikule ka vahendid nende mõistmiseks ja parimaks kasutamiseks, üks niisuguseid võiks olla igaühe isiklik tehisintellekt-abiline, kirjutab ASi Cybernetica teadur Tanel Mällo arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kõige kuumem amet täna, homme ja kardetavasti paljudel järgnevatel päevadel olevat suurtele keelemudelitele, nagu ChatGPT promptide ehk päringute kujundamine. Palgatööna tasuvat see ära praegu – ja arvata on, et ka tulevikus – 300 000 dollarit aastas.