Sanne Org, Farištamo Eller: sinu valikud puutuvad minusse

Noored angerjad. Foto: Erik Prozes

Praeguses maailmas peab edukas olemine tähendama elamist selliselt, et jääksime liigina ellu, kirjutavad loomade eestkoste organisatsiooni Loomus esindajad Sanne Org ja Farištamo Eller arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

On palju asju, mis on (justkui) igaühe isiklik valik, mis (justkui) ei puutugi kellessegi teisesse. Eesti pole selles mingi erand, Lääne ühiskond ongi aina suuremal ja suuremal määral selline, kus igaühel on õigus saada nii rikkaks, kui ta tahab, ning kulutada ja tarbida, nii palju kui tal selleks raha ja võimalusi on. Sealjuures on valdav mõtteviis, et iga inimese tarbimisotsused on tema isiklik asi ja ei puutu mitte kellessegi teisesse. Tarbimine on justkui inimese põhiõigus.