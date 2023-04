Raido Lember: teeme inseneeria lahedaks

Raido Lember. Foto: Erakogu

Eduka Eesti tulevikumootor on inseneeria- ja teadushüpe, mille populariseerimine tuleb seada esikohale, kirjutab Raido Lember arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eestlased on lühikese ajaga suutnud end maailma tippkonkurentsi murda hulga IT iduettevõtetega ning see suund läheb meil väga head rada. Lisaks on see loonud tugeva vundamendi saabunud tehisintellekti ajastul edukaks läbilöömiseks. Kindlasti saame peagi näha, kuidas tehisintellekti rakendamine loob meie ettevõtetele ja riigile suuri konkurentsieeliseid. IT on vaieldamatult kõikjal ja Eesti majanduses progressiivselt rakendatud; aga nendele loorberitele ei tohi puhkama jääda. Peame looma maailmaklassi konkurentsivõime ka muudes valdkondades.