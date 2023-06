Rohepesust saadud tulu võidakse tulevikus konfiskeerida

Euroopa Komisjoni roheväidete direktiivi eelnõu valguses tasub ettevõtjal juba täna kõik oma keskkonnaväited kriitilise pilguga üle vaadata, et vältida trahvi või veelgi ebameeldivamat karistust, kirjutavad advokaadibüroo Sorainen advokaat Elina Mizerova ja sama büroo jurist Maarika Maripuu.

Väidetest selle kohta, et ollakse roheline ja kestlik, see tähendab et toote või kaupleja mõju keskkonnale on soodne, puudub või see on keskkonnale vähem kahjulik kui teised tooted, on saanud konkurentsivõimet määrav tegur. Praegu on Euroopa Liidus kasutusel vähemalt 230 erinevat keskkonnamärgist. Sellele vaatamata näitas 2020. aasta uuring , et kogu ELis on üle poole väidetest (53,3%) toodete keskkonnaomaduste kohta ebamäärased, eksitavad või alusetud ning 40% väidetest ei ole põhjendatud.