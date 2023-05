Autoettevõtete liidu juht: kliimaeesmärgid on vedajatele segased ja rohepesused

Rohe-eesmärkide saavutamise sotsiaalmajanduslike mõjude hindamist tuleks võtta palju tõsisemalt, ütleb Autoettevõtete Liidu tegevjuht Kersten Kattai. Foto: Raul Mee

Kui soovime saavutada transpordisektoris rohe-eesmärke, siis tuleb kõigepealt rakendada lihtsasti kasutusele võetavaid meetmeid, mitte tehnoloogia arengu järele oodata, kirjutab autoettevõtete liidu tegevjuht Kersten Kattai Äripäeva Infopanga logistikasektori kvartaliraportis ilmunud kommentaaris.

Transpordisektoris on töine ja ootusärev õhkkond. Tihedas rahvusvahelises konkurentsikeskkonnas tuleb tellimuste saamiseks pingutada. Suund on hoida olemasolevaid kliente ja töömahtu.

Mobiilsuspaketiga seatud kohustuslikeks kojusõitudeks püütakse leida veetavat kaupa, et mitte tühjalt sõita. Siiski on need sõidud tihti nn rohepesu, kus tühi auto sõidab tühjusesse. Samal ajal seame Euroopa-üleseid sihte, kuidas heitmeid vähendada.