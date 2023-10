Euroopa patendiameti president: kuidas tehnoloogia areng ületas Euroopas riigipiirid

Euroopa patendiga antud õigused annavad leiutajatele Portugalist Poolani võimaluse tuua oma läbimurdelised tooted turule ohutult ja kiiresti, kirjutab Euroopa patendiameti president António Campinos. Foto: Euroopa patendiamet

Euroopa tehnoloogiline innovatsioon on tuginenud viimased 50 aastat patendikonventsioonile. Ja see on praegu sama oluline kui allkirjastamise päeval, kirjutab Euroopa patendiameti president António Campinos.

Sel kuul tähistatakse vähetuntud pöördepunkti sõjajärgse Euroopa ajaloos. 50 aastat tagasi, 5. oktoobril 1973, keset tormilist majanduslikku ja poliitilist kliimat, võtsid 16 Euroopa riiki endale kohustuse, et tehnoloogiline areng peaks ületama riigipiirid, ning kirjutasid alla Euroopa patendikonventsioonile (European patent convention – EPC).