Raido Toonekurg: kas kuningas Charles otsustab isejuhtivate autode tuleviku?

Kindlustusturu 9 kuu ülevaade: hinnatõus on pidurdumas, kindlustusseltside fookus kasumil

“Viimased poolteist aastat on Eesti kindlustusturgu iseloomustanud kiire kindlustusmaksete mahtude tõus, mis on valdavalt põhjustatud hinnatõusust,” märkis IIZI finantsjuht ja juhatuse liige Kaido Kepp. Mahtude kasv on alati seotud ka üldise majanduskasvuga. Seejuures on kindlustusturu iseärasuseks üldisele majandusolukorrale viitega reageerimine. Kui majandus langeb, on kindlustusturg veel 9-12 kuud stabiilne enne langusesse pöördumist.

