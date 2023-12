Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: sõjas algas uus etapp

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi andmas üle lahingulippu Ukraina armee aastapäeval 6. detsembril. Foto: Reuters/Scanpix

Talve hakul tuleb ukrainlastel korraldada võimalikult parimal viisil strateegilist kaitset nii rindel kui tsiviiltaristule, samal ajal kui Putin üritab kasvatada oma poliitilist mõjujõudu ja täita sõjakassat, kirjutab vaatleja Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi 31. sissekandes.

Nagu eelmise blogikande tegemise ajal karta oligi, on Venemaa püüded strateegilist initsiatiivi sõjas Ukrainaga tagasi saada osutunud mingil määral edukaks. Vähemalt tänaseks on tunnistamist leidnud hinnang, et rinnetel on välja kujunenud teatud mõttes uus tasakaal, mida mõned asjaosalised kipuvad nimetama ka maleterminoloogias patiks.

Selle tagapõhjaks on selgelt kuivama hakanud abi Ukrainale Lääne liitlastelt samaaegselt teatud sõjaväsimuse ja ka alanud paariaastase võtmevalimiste perioodi fookusesse tõstetud sisepoliitiliste võitluste negatiivsete mõjudega. Eelkõige võtmeriigis USAs.

Lisaks on Lähis-Idas Hamasi provotseeritud sõda tekitanud täiendavaid pingeid Lääne ja eelkõige juhtivatest naftatootjatest Araabia vahel. Ning algselt suhteliselt edukad sanktsioonid Vene naftale hinnalae näol on osutunud ebapiisavateks, sest venelased on koostöös kolmandate osapooltega leidnud teid neist möödahiilimiseks.

Sellest, et sõjas on toimunud muutused, sai aimu juba palju tähelepanu äratanud Ukraina vägede juhataja kindral Valeri Zalužnõi väga prominentses rahvusvahelises väljaandes The Economist ilmunud arvamusloost. Seal avaldas kindral seisukoha, et sõjas on tekkimas justnimelt patiseis. Põhjuseks läänepoolsed viivitused sõjalise abi osutamisel ning selle ebapiisav ulatus.