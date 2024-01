Mait Palts: mille eest katta alanud aastal jõululaud?

Chemi- Pharm uue tootmishoone avamine. Chemi- Pharm. Foto: Liis Treimann

Oleme kiiresti muutumas Euroopas perifeeriaks, kus ebastabiilne keskkond viib lähiriikidesse ka kõige patriootlikumad tootmised. Ettevõtjad ja valitsus vajavad dialoogi, kirjutab kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

On hea meel tõdeda, et lõpuks on hakanud poliitmaailmas kaduma arusaam, et raha tuleb seina seest. Nüüd on see asendunud mõttega, et raha tuleb maksudest, mis on samm õiges suunas, kuid pool rehkendust on ikkagi veel vaja teha – kust tuleb raha, millelt makse kogutakse? Või kust tuleb maksuraha siis, kui maksumaksjatel ei ole tulusid, millelt maksuhaldur saaks üldse makse koguda?